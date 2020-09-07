«Выглядит просто роскошно»: невестка Орбакайте примерила ультрамодное персиковое платье с рукавом-буфом

На личной страничке в Instagram 23-летняя Алена Краснова поделилась свежими снимками, побывав с мужем на свадьбе друзей. Для праздничного мероприятия невестка Орбакайте подобрала трендовый вечерний наряд, примерив персиковое мини-платье с рукавом-буфом на одно плечо.

В интервью сайту Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова прокомментировала аутфит модели, уточнив, что возлюбленная Никиты Преснякова как модница тщательно следит за всеми тенденциями сезонов. По словам эксперта в сфере стиля, Краснова выбрала ультрамодное мини-платье, не прогадав с фасоном.

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«Тренд на объемные рукава заставил всех модниц встрепенуться и обязательно купить в гардероб наряды такого модного фасона. Алена является у нас молодой стильной особой, которая демонстрирует все самые топовые и горячие новинки сезонов. Роскошный загар нашей героини подчеркивает выбранный оттенок — такой нежный и романтичный персиковый тон. Асимметричное короткое платье с объемным рукавом демонстрирует все прелести фигуры девушки. Плюс модная укладка — этот стильный гладкий высокий хвост придает образу задора и пикантности. Естественным элементом для молодой девушки стала мерцающая сумка-клатч в металлизированном оттенке. Сам по себе этот аксессуар стал акцентным составляющим данного образа. Но модный атрибут в вечернем аутфите нашей героини — это объемный рукав на одно плечо. Такой наряд добавляет Алене романтики и стиля. Все безупречно. Красивая пара, они хорошо сморятся друг с другом. Кроме того, и Никита, и его жена выглядят просто роскошно», — отметила Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.