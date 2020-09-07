«Без заплаток и рванья»: Гагарина в модных джинсах скинни с высокой посадкой прикрыла живот

Имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева в интервью сайту Teleprogramma.pro неоднозначно прокомментировала образ наставницы вокального проекта «Голос» на Первом канале. Так, эксперт в сфере стиля дала понять, что с одной стороны аутфит Полины Гагариной ей пришелся по вкусу, но с другой — этот лук был явно не доработан.

Самой положительной вещью в этом летнем образе Лариса назвала именно джинсы. Тимиряева уточнила, что экс-возлюбленная звездного фотографа Дмитрия Исхакова выбрала брюки правильной длины, с высокой посадкой. Благодаря чему знаменитости удалось сделать акцент на талии и прикрыть живот. К джинсам скинни артистка подобрала кроп-топ. Завершили аутфит Полины босоножки на шпильке.

«Самая положительная вещь в данном образе — это джинсы. Наша героиня выбрала брюки правильной длины, с высокой посадкой. Так, Полина закрыла пупок, позировав перед камерой в кроп-топе. На этот раз обошлось без заплаток, искусственно состаренного денима и рванья — что сейчас модно. И вроде бы все в этом образе гармонично. Однако есть одно но. Четыре горизонтальные линии в луке просто изрезали силуэт и добавили ему статичности. Хотя в прическе мы видим динамику: диагональ и волна. В целом все смотрится уместно, поскольку одна горизонталь сочетается с другой, но эффектно этот образ выглядит только на фото — при правильном ракурсе. А в естественном состоянии такая подача визуально укоротит и расширит любую, даже самую стройную фигуру», — экспертно резюмировала имиджмейкер-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».