Турецкие каникулы: Лопырева в сарафане и розовых босоножках с лентами на щиколотке прогулялась по Белеку

Виктория Лопырева с семьей отдыхает в Турции. На прогулку по улицам Белека модель отправилась в летнем приталенном сарафане на бретельках с большим воланом. Многие звезды сейчас выбирают именно такие варианты летних нарядов для отдыха. Стоит отметить, что телеведущая не стала исключением. В подобных платьях с силуэтным фасоном можно увидеть Ани Лорак, Татьяну Навку, Елену Изаксон и других знаменитостей.

Наряд выгодно подчеркнул ее фигуру. Знаменитость сделала акцент на линии декольте, подчеркнув талию и обратив внимание на бронзовый загар. К сарафану белого оттенка с замысловатым принтом Виктория подобрала ярко-розовые босоножки на шпильке с лентами на щиколотке. Длинные белокурые локоны модель оставила распущенными.

Накануне модель показала фото подросшего сына. Марку Лео исполнился год и семь месяцев. Мальчика назвали в честь футболиста Лионеля Месси. Отец ребенка — бизнесмен Игорь Булатов. Свадьба супругов состоялась уже после рождения общего малыша.