Модная прогулка: Брухунова вслед за Валерией выбрала красный костюм и белую футболку

Первый уикенд осени в Москве выдался теплым и солнечным. И певица Валерия поспешила насладиться чудесной погодой. Вместе с дочкой Иосифа Пригожина и подругой звезда отправилась на прогулку. Для выхода в свет поп-дива выбрала яркий во всех смыслах аутфит — красный классический костюм с брошками на манжетах, а также белую футболку. Вслед за ней подобный наряд примерила и Татьяна Брухунова, пятая жена Евгения Петросяна.

Девушка тщательно следит за своим имиджем. В ее гардеробе сложно найти случайные вещи, так как Татьяна отдает предпочтение трендовым нарядам и дизайнерской одежде. На новом снимке она позировала с сумочкой Bottega Veneta через плечо. Горчичного цвета аксессуар выполнен в особой технике плетения кожи — фирменной строчкой Intrecciato. Такие сумки в этом сезоне появились у многих звезд.

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К слову, Брухунова совсем недавно вернулась с черноморского побережья — в Сочи девушка провела вместе с мужем почти две недели. Среди отпускных развлечений у пары была и морская прогулка, во время которой 74-летний сатирик покатался на гидроцикле, лихо рассекая волны. А вот молодая жена не осмелилась на подобное и наблюдала за возлюбленным с палубы яхты.