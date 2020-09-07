Гагарина в алом платье и Дапкунайте в трендовых джинсах отметились на прогулке

Певица дала понять, что была рада повидать близкую подругу. Тем более, что эта встреча стала неожиданной.

Певица Полина Гагарина рассказала подписчикам о неожиданной встрече с актрисой и подругой Ингеборгой Дапкунайте.

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На личной страничке в Instagram наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале опубликовала свежий снимок. Примечательно, что перед объективом фотокамеры поп-дива предстала с именитой литовской актрисой. В комментариях к новому посту певица уточнила, что отправилась на прогулку с детьми и не ожидала, что встретится с Ингеборгой. Для Полины эта встреча стала приятным сюрпризом. Кроме того, знаменитость подметила, что провела «чудесный детский день».

Дапкунайте согласилась на совместное фото с Гагариной, обе артистки продемонстрировали свои повседневные наряды. Так, экс-возлюбленная модного фотографа Дмитрия Исхакова предстала в алом принтованном платье, а Дапкунайте облачилась в трендовые джинсы с подворотами, дополнив образ базовой черной футболкой. Ко всему прочему, Ингеборга и Полина подобрали к своим аутфитам имиджевые очки. О моде на этот аксессуар в интервью Teleprogramma.pro говорила имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева.

Также Полина Гагарина написала под фото о скорой премьере Дапкунайте в Театре Наций. Актриса сыграет главную роль в постановке «Разбитый кувшин». Режиссером пьесы стал Тимофей Кулябин.

Стоит отметить, что бывшая избранница Дмитрия Исхакова, как и Ингеборга, тщательно следит за своим гардеробом. Поп-дива является частой гостьей модных показов.