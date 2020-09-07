В перламутре: Валерия в платье-сорочке миди и глянцевой накидке посетила юбилей с мужем

На личной страничке в Instagram музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился свежими кадрами, побывав с женой на одной из вечеринок. Об этом муж певицы Валерии сам рассказал поклонникам, опубликовав отчетные кадры с мероприятия. Так, на одном из снимков супруги позировали в компании четы Турецких.

больше по теме На первом плане силуэт: Валерия облачилась в леопардовую блузу и лимонные брюки клеш Певица отдала предпочтение трендовому аутфиту.

В подписи к фото Иосиф пояснил, что их с возлюбленной пригласили на юбилейный вечер. Как выяснилось, Пригожин и Валерия пришли поздравить с днем рождения основательницу собственной марки одежды и телеведущую Эмму Салимову. Ко всему прочему, музыкальный продюсер опубликовал в микроблоге и снимки с именинницей.

Для выхода в свет Валерия, которая недавно женила младшего сына — 21-летнего Арсения Шульгина — выбрала лаконичный монохромный наряд. Знаменитость отдала предпочтение перламутровым тонам, примерив платье-сорочку в бельевом стиле с летящей юбкой и длиной миди. Аутфит певицы дополнила полупрозрачная глянцевая накидка. Акцент поп-дива сделала на талии с помощью ремешка. Кроме того, артистка пришла на вечеринку в остроносых туфлях-лодочках серебристого оттенка.

Как уже писал портал Teleprogramma.pro, младший наследник Валерии женился на своей избраннице — девушке по имени Лиана. Певица не стала скрывать, что она рада за молодых. Новоиспеченная невестка поп-диве пришлась по нраву. Стоит отметить, что сын знаменитости сам обеспечивает себя и жену, не рассчитывая на поддержку звездных родителей.