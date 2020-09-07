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Выход в свет: Стеша Маликова в силуэтном платье-бюстье с окантовкой побывала в Большом театре

Компанию 20-летней дочери составил музыкант и композитор Дмитрий Маликов.

Выход в свет: Стеша Маликова в силуэтном платье-бюстье с окантовкой побывала в Большом театре
Дмитрий Маликов с семьей (Фото: Instagram.com/steshamalikova)

На личной страничке в Instagram Стефания Маликова поделилась свежим отчетным снимком. На публике дочка именитого композитора и певца появилась в лаконичном черном монохромном платье с белой окантовкой по подолу. Таким образом, девушка сделала акцент на силуэт, подчеркнув талию и линию декольте. Особое внимание наследница Елены Изаксон уделила аксессуарам, подобрав к вечернему образу крупные серьги. Длинные белокурые локоны Стеша оставила распущенными. Аутфит дочери Дмитрия Маликова дополнили остроносые туфли-лодочки на шпильке. Сама Стефания дала понять, что вместе с отцом она побывала в Большом театре. Так как этот кадр был сделан в фойе.

Певец Дмитрий Маликов с дочкой Стефанией
Стефания Маликова в платье-бюстье облегающего силуэта вместе с отцом побывала в Большом театре (Фото: Instagram.com/steshamalikova)

Напомним, что Стефания Маликова, как и старшие сыновья Яны Рудковской от экс-супруга бизнесмена Виктора Батурина — Андрей и Николай — учится в МГИМО. Дочка композитора поступила на факультет международной журналистики. Как и многие другие студенты, «карантинные» каникулы Стеша проводила дома с семьей, не посещая занятия в вузе. Все лекции и семинары походили в формате онлайн.

Помимо старшей дочери у Дмитрия Маликова и Елены Изаксон есть двухлетний сын Марк. По словам певца, сейчас малыш больше всего интересуется машинками. При этом наследник музыканта умет считать до десяти и любит танцевать «Клинку-малинку».

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