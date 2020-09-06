«Приятно ездить на праздник!»: Юдашкина в оранжевом платье-футляре отправилась на день рождения

Жена знаменитого модельера порадовалась, что каждый день выходит в свет.

Первая неделя осени выдалась у Марины Юдашкиной, 60-летней жены знаменитого модельера, насыщенной на события. Новоселье друга, празднование Дня Знаний с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным, дети которых стали первоклашками, день рождения подруги-дизайнера Эммы Салимовой – каждый день у светской львицы посещение друзей по приятным поводам. И первый сентябрьский уикенд тоже не стал исключением – 6 сентября Марина Юдашкина снова отправилась на день рождения.

«На День рождения! Получается каждый день! Но приятно ездить на праздник! Хочется пожелать здоровья! А мы будем рядом!», — обратилась к имениннику Юдашкина.

Знаменитая блондинка выбрала для очередного выхода в свет платье-футляр актуальной длины миди, оранжевого цвета. Оно отлично подчеркнуло стройную фигуру его обладательницы. Подписчикам очень понравился наряд, и они усыпали Марину комплиментами.

«Очень ухоженная, красивая,молодая», «Красивая, стройная, стильная», «Вы-обворожительная!», «Удивительно !!! При ежедневном застолье не полнеть и сохранять стройность», «Мариночка, вы очаровательны», «Замечательно! Пусть будут только праздники!», — пишут фолловеры.

Кстати, появилась Юдашкина с мужем и на свадьбе сына певицы Валерии. Для торжества светская львица выбрала беспроигрышный вариант — шелковое платье в бельевом стиле.