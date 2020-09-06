Внимание на декольте: Барановская в нежном платье с открытыми плечами засветила пышную грудь

Бывшая жена Андрея Аршавина Юлия Барановская давно стала телезвездой. Девушку приглашают в качестве ведущей на многочисленные мероприятия. И одно из самых долгожданных – ЖАРА Music Awards, тоже доверили провести известной брюнетке. Но красавица допустила стилистический промах, выбрав сложносочиненный наряд. В результате у Барановской получилась широкая фигура, приземистость и вдобавок – недоумение поклонников от внешнего вида звезды.

Судя по всему, девушка поспешила исправиться, выбрав на этот раз роскошное платье в пол нежно-пудрового оттенка с открытыми плечами. Она похвасталась нарядом у себя в Instagram и эффектным декольте, в котором засветила пышную грудь. В качестве прически Барановская предпочла гладкий тугой заостренный пучок на макушке, являющийся одним из трендовых в этом сезоне.

Кстати, а вот на ЖАРА Kids Awards, состоявшемся в первые дни сентября, Барановская вышла на сцену вместе со старшим сыном от Аршавина Андреем. И, по отзывам стилистов, выглядела рядом с ним как сестра – настолько правильно девушка подобрала наряд.