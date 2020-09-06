«Уже не модно»: Нургюль Ешилчай в кожаной мини-юбке прогадала с выбором «казаков»

Селебрити-стилист Лина Дембикова говорила о том, что такие сапоги уже не пользуются спросом.

44-летняя Нургюль Ешилчай поделилась с подписчиками в Instagram снимком, продемонстрировав свой осенний образ в повседневном стиле Casual. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век. Империя Кесем» предстала перед объективом фотокамеры в кожаной мини-юбке, дополнив образ удлиненной рубашкой, которую Нургюль надела поверх лаконичной черной водолазки. К аутфиту знаменитость подобрала сапоги-казаки и сумочку с бахромой. При этом в интервью сайту Teleprogramma.pro селебрити-стилист Лина Дембикова говорила о том, что такая обувь уже не пользуется спросом. В целом подобная модель сапог не актуальна.

«Уже не в моде», — уточнила ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ.

Примечательно, что Нургюль сделала акцент на талии, дополнив образ ремешком. Но все внимание в этом луке актрисе из сериала «Великолепный век. Империя Кесем» перевела на длину ног.

Напомним, что в турецком сериале Нургюль Ешилчай сыграла роль «возрастной» Кесем султан, заменив на съемочной площадке Берен Саат. По сюжету, актриса предстала в образе Валиде султан — матери падишаха Мурада IV. Кесем стала регентом при сыне, который вступил на престол еще ребенком.