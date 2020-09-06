«Очень деловая колбаса»: Собчак запечатлелась в классическом костюме и галстуке

Телеведущая призналась, что обожает так наряжаться в выходные.

Телеведущая и блогер Ксения Собчак совсем недавно демонстрировала поклонникам новый аутфит – платье-трапецию с белоснежным гиперболичным воротником и признавалась, что некомфортно себя чувствует в романтичных нарядах. «Как волк в овечьей шкуре», — выразилась она о себе. Хотя все чаще девушку видят именно в летящих платьях и юбках – очень женственных и красивых.

На этот раз Собчак предстала в классическом костюме в клетку и галстуке. «Ну очень деловая колбаса готовится к очередной командировке! Обожаю деловые костюмы по выходным», — подписала снимок звезда.

Поклонникам тоже понравился выходной аутфит любимицы. Они заметили, что выглядит Ксения здорово и эффектно: «Классная! Яркая! Искрометная!», «Крутая! И галстук в тему», «Ксюша, образ шикарный и Вам очень идет», «Стильная Леди».

Хотя многие отметили, что теледиве одинаково хорошо и в классике, и в романтичных нарядах.