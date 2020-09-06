Вся в движении: Мерьем Узерли в клетчатой мини-юбке и облегающей кофте прогулялась по Берлину

37-летняя Мерьем Узерли делилась в Instagram памятным кадром из своей поездки в Берлин. Напомним, что отец актрисы родом из Турции, а мама — немка. Так, получив главную роль в сериале «Великолепный век», партнерша Халита Эргенча учила турецкий язык вместе со своим персонажем — Хюррем султан. Ведь девушке довелось сыграть русскую наложницу султана Сулеймана — Александру, которая в последствии приняла мусульманство и стала законной женой падишаха.

Несмотря на то, что героини Мерьем Узерли и Нур Феттахоглу (Махидевран султан) не ладили между собой, вне съемочного процесса между этими актриса никаких конфликтов не было. Партнерша Халита Эргенча сблизилась и Озаном Гювеном (Рустем паша). Однако в последнем сезоне «возрастную» Хюррем сыграла другая актриса — Вахиде Гердюм. Мерьем покинула проект, сославшись на профессиональное выгорание. К тому же, Узерли впервые стала мамой. Она родила дочку Лару, малышке уже исполнилось шесть лет.

Побывав в Берлин, актриса из «Великолепного века» порадовала поклонников памятным снимком. Позже этот же архивный кадр появился и на одной из фан-страничек Мерьем. Перед объективом фотокамеры знаменитость предстала в движении, отказавшись от статичных снимков. Узерли исполнила танцевальное па, продемонстрировав фигуру в клетчатой мини-юбке и облегающей белой кофте. Образ актрисы дополнили плотные колготы и полуботинки на плоской подошве. Также Мерьем подобрала к луку имиджевые очки, собрав волосы на затылке в пучок.