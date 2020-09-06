По моде: 38-летняя Брежнева в сарафане на тесемках и трендовых мюлях предстала на балконе отеля

На одной из фан-страничек Веры Брежневой появилось ее архивное летнее фото, которое сама певица ранее публиковала в личном профиле. Этим памятным снимком, который был сделан во время поездки поп-дивы в Париж, возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе делилась в Instagram. К слову, перед объективом фотокамеры экс-солистка группы «ВИА Гра» предстала в монохромном сарафане на тесемках, с пышной юбкой и открытой спиной. Вера позировала на балконе гостиничного номера. Свой летний образ артистка дополнила трендовыми мюлями.

Ранее в одном из интервью Вера Брежнева призналась, что она крайне редко стоит дома у плиты. Блюдами грузинской кухни поп-диву и десятилетнюю падчерицу Сару балует избранник знаменитости. Константин Меладзе неплохо готовит, ему нравится удивлять жену кулинарными изысками.

А вот сама артистка уточнила, что ей жаль тратить время на готовку, когда она проводит уикенды с близкими. Из-за частных гастролей, съемок и репетиций, она не так много времени может посвящать мужу и дочери. Поэтому вместо того, чтобы варить на всю семью обеды, Вера предпочитает заказывать еду из ресторана.