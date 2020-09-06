«Родить детей и не растолстеть — вызов принят»: Гагарина в крохотном бикини блеснула прелестями фигуры

На одной из фан-страничек Полины Гагариной появилось ее архивное летнее фото, которое сама певица ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры поп-дива предстала в оранжевом бикини без бретелей, блеснув прелестями фигуры. Примечательно, что поклонники артистки обратили внимание на то, что выпускница «Фабрики звезд» стала выглядеть еще худее.
Многие посоветовали знаменитости отказаться от изнуряющих диет, подметив, что Полине не помещало бы отъесть щеки. Однако сама певица говорила о том, что она вовсе не худеет, а просто поддерживает фигуру в тонусе с помощью спорта и йоги. Экс-возлюбленная звездного фотографа Дмитрия Исхакова уточнила, что при желании она может съесть чипсы, выпить газировку и закусить бургером в перерывах между съемками. Разумеется, лакомится фастфудом Гагарина позволяет себе крайне редко, понимая, что все съеденное скажется на ее стройной фигуре и приведет к образованию целлюлита.
«Тоненькая словно тростинка», «Фигурка точная, на зависть», «О, диванные критики проснулись», «И как теперь это развидеть?!», «Как вы отощали, срочно несите сюда порожки», «Кожа да кости!! Поля, вас что не кормят?!», «Талия красивая, а вот бюста совсем как-будто нет», «Лиф держится на честном слове», «Зачем так себя морить голодом?!», «Вы там бикини на море не потеряли?! Вот был бы конфуз», «На что тут смотреть?! Худющая», «Вы хоть что-то едите, кроме листочков зелени», «Родить двоих детей и не растолстеть — вызов принят», «Вот что значит — человек мало ест», — такие комментарии появились под фото певицы.