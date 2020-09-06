«Родить детей и не растолстеть — вызов принят»: Гагарина в крохотном бикини блеснула прелестями фигуры

На одной из фан-страничек Полины Гагариной появилось ее архивное летнее фото, которое сама певица ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры поп-дива предстала в оранжевом бикини без бретелей, блеснув прелестями фигуры. Примечательно, что поклонники артистки обратили внимание на то, что выпускница «Фабрики звезд» стала выглядеть еще худее.

Многие посоветовали знаменитости отказаться от изнуряющих диет, подметив, что Полине не помещало бы отъесть щеки. Однако сама певица говорила о том, что она вовсе не худеет, а просто поддерживает фигуру в тонусе с помощью спорта и йоги. Экс-возлюбленная звездного фотографа Дмитрия Исхакова уточнила, что при желании она может съесть чипсы, выпить газировку и закусить бургером в перерывах между съемками. Разумеется, лакомится фастфудом Гагарина позволяет себе крайне редко, понимая, что все съеденное скажется на ее стройной фигуре и приведет к образованию целлюлита.