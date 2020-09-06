«Вот вам и Кесем султан»: Нургюль Ешилчай в леопардовом купальнике сразила фанатов стройной фигурой

44-летняя Нургюль Ешилчай сыграла в турецком сериале «Великолепный век. Империя Кесем» роль Валиде Кесем султан — матери падишаха Мурада IV, которая стала регентом при малолетнем сыне. Актрисе довелось заменить на съемочной площадке Берен Саат (Она сыграла молодую Кесем султан, — Прим. ред.). Обе артистки, как позже говорили поклонники, превосходно справились с поставленной перед ними задачей. Берен сыграла волевую, утонченную, сильную духом, отзывчивую и ранимую Кесем, которая только-только овдовела, потеряв свою единственную любовь — султана Ахмеда I. Ей пришлось столкнуться с дворцовыми интригами и отстоять право своих детей на наследство и османский престол.

А Нургюль телезрители запомнили, как более зрелую, уверенную в себе Кесем, привыкшую к тому, что каждый ее приказ исполняется без каких-либо промедлений.

В жизни Ешилчай может похвастаться такой же изящной и статной фигурой, как и ее героиня по сериалу «Великолепный век. Империя Кесем». На личной страничке в Instagram Нургюль поделилась свежим снимком, представ перед объективом фотокамеры в леопардовом купальнике, поверх которого актриса надела белую сорочку, повязав ее на талии. Знаменитость похвасталась стройной фигурой без изъяна, восхитив поклонников дерзким снимком в бикини.