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«Моя красотка»: Галкин запечатлел 71-летнюю Пугачеву в мини-юбке и алом клетчатом бомбере

Примадонна отечественного шоу-бизнеса позировала у своего особняка в подмосковной деревне Грязь.

«Моя красотка»: Галкин запечатлел 71-летнюю Пугачеву в мини-юбке и алом клетчатом бомбере
Алла Пугачева и Максим Галкин (Фото: Globallookpress.com)

На одной из фан-страничек Аллы Пугачевой появилось ее архивное фото, которое ранее в личном профиле публиковал шоумен Максим Галкин. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале запечатлел возлюбленную у парадного входа в их особняк в подмосковной деревне Грязь. Как выяснилось, Примадонна отечественного шоу-бизнеса собиралась отправиться на репетицию. Перед объективом фотокамеры 71-летняя певица предстала в алом клетчатом бомбере, мини-юбке и черных плотных капроновых колготах. Образ поп-дивы дополнили лаковые остроносые полусапожки с молнией.

«Моя красотка!!» — отметил шоумен.

Певица Алла Пугачева
Алла Пугачева в мини-юбке, клетчатом алом бомбере и капроновых колготах предстала у своего особняка в деревне Грязь (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

Ранее в одном из своих интервью Максим Галкин признался, что он нисколько не ревнует жену к ее бывшему мужу поп-королю отечественной сцены. Как говорит шоумен, Филипп Киркоров для их семьи уже что-то святое. К слову, свою дочь — Аллу-Викторию певец назвал в честь самых дорогих ему женщин — ныне покойной мамы Виктории Марковны и экс-супруги Аллы Пугачевой.

Максим вместе с Примадонной воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. Малыши в новом учебном году пошли в первый класс. Алла Борисовна лично отвела наследников на школьную линейку, появившись на мероприятии в белой мини-юбке и косухе.

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