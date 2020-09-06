«Моя красотка»: Галкин запечатлел 71-летнюю Пугачеву в мини-юбке и алом клетчатом бомбере

На одной из фан-страничек Аллы Пугачевой появилось ее архивное фото, которое ранее в личном профиле публиковал шоумен Максим Галкин. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале запечатлел возлюбленную у парадного входа в их особняк в подмосковной деревне Грязь. Как выяснилось, Примадонна отечественного шоу-бизнеса собиралась отправиться на репетицию. Перед объективом фотокамеры 71-летняя певица предстала в алом клетчатом бомбере, мини-юбке и черных плотных капроновых колготах. Образ поп-дивы дополнили лаковые остроносые полусапожки с молнией.

«Моя красотка!!» — отметил шоумен.

Ранее в одном из своих интервью Максим Галкин признался, что он нисколько не ревнует жену к ее бывшему мужу поп-королю отечественной сцены. Как говорит шоумен, Филипп Киркоров для их семьи уже что-то святое. К слову, свою дочь — Аллу-Викторию певец назвал в честь самых дорогих ему женщин — ныне покойной мамы Виктории Марковны и экс-супруги Аллы Пугачевой.

Максим вместе с Примадонной воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. Малыши в новом учебном году пошли в первый класс. Алла Борисовна лично отвела наследников на школьную линейку, появившись на мероприятии в белой мини-юбке и косухе.