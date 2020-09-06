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Цветочные мотивы: Гагарина в коричневых брюках с ромашками и кожаном жакете прогулялась по Москве

Наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале отдала предпочтение флоральному рисунку.

Цветочные мотивы: Гагарина в коричневых брюках с ромашками и кожаном жакете прогулялась по Москве
Полина Гагарина (Фото: Instagram.com/gagara1987)

Еще имидж-стилист Надин Мише в интервью Teleprogramma.pro напоминала модницам об актуальности флорального принта. Стоит отметить, что наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале отдала предпочтение цветочным мотивам в одежде, поддержав летний тренд в осеннем варианте брючного ансамбля.

Так, Полина Гагарина облачилась в коричневые брюки с ромашками, дополнив аутфит кожаным жакетом и белыми остроносыми лодочками. В таком образе певица прогулялась по Москве, приняв участие в импровизированной фотосессии на Тверской.

Певица Полина Гагарина
Полина Гагарина в коричневых брюках с ромашками и кожаном жакете прогулялась по Москве (Фото: Instagram.com/gagara1987)

«Немного о моде», — отметила певица.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что артистка рассталась со своим вторым мужем звездным фотографом Дмитрием Исхаковым. От него поп-дива родила младшую дочь — Мию, ей всего три годика. От предыдущих отношений у знаменитость ест старший наследник — сын Андрей, ему двенадцать лет. В одном из интервью Полина призналась, что довольно рано стала мамой, и ей приходилось совмещать заботу о сыне с учебой в университете. Нянчиться с малышом певице помогала ее мама или близкие подруги. Когда Гагариной нужно было поехать на экзамен, она просила подружек приглядеть за сынишкой.

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