Цветочные мотивы: Гагарина в коричневых брюках с ромашками и кожаном жакете прогулялась по Москве

Еще имидж-стилист Надин Мише в интервью Teleprogramma.pro напоминала модницам об актуальности флорального принта. Стоит отметить, что наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале отдала предпочтение цветочным мотивам в одежде, поддержав летний тренд в осеннем варианте брючного ансамбля.

Так, Полина Гагарина облачилась в коричневые брюки с ромашками, дополнив аутфит кожаным жакетом и белыми остроносыми лодочками. В таком образе певица прогулялась по Москве, приняв участие в импровизированной фотосессии на Тверской.

«Немного о моде», — отметила певица.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что артистка рассталась со своим вторым мужем звездным фотографом Дмитрием Исхаковым. От него поп-дива родила младшую дочь — Мию, ей всего три годика. От предыдущих отношений у знаменитость ест старший наследник — сын Андрей, ему двенадцать лет. В одном из интервью Полина призналась, что довольно рано стала мамой, и ей приходилось совмещать заботу о сыне с учебой в университете. Нянчиться с малышом певице помогала ее мама или близкие подруги. Когда Гагариной нужно было поехать на экзамен, она просила подружек приглядеть за сынишкой.