В стиле простой классики: дочь Малининой в коктейльном платье и остроносых лодочках предстала в Амстердаме

Дочка народного артиста России Александра Малинина на личной страничке микроблога поделилась свежим снимком, представ в одном из концертных залов. Как выяснилось, 19-летняя Устинья успела побывать в Амстердаме. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, вместе с семьей девушка живет в Германии.

Малинин уже давно обосновался в Мюнхене. При этом музыкант часто приезжает на родину с гастролями. В одном из своих интервью наследница Эммы Малининой призналась, что она с самого раннего детства понимала, насколько ей повезло с родителями. Александр Николаевич, как и его жена, сделали для своих отпрысков все возможное, дав им хорошее образование.

Устинья отметила, что не знала нужды ни в чем: ее любили, задаривали подарками, баловали и растили как маленькую принцессу. Но при этом девушка понимала, что должна учиться, стать достойной своих родителей, чтобы они могли ей гордится. Малинина уточнила, что ее мало интересовали звездные вечеринки, она не причисляет себя к «золотой молодежи». Близкой подругой Устиньи стала дочка телеведущей Екатерины Одинцовой — Дина Немцова. Этим летом девушка вышла замуж. И это при том, что невесте только-только исполнилось 18 лет. В беседе с поклонниками Дина заверила, что ее звездная мама не позволила бы ей сожительствовать с женихом без брака.

В Амстердаме Устинья Малинина предстала в коктейльном платье с объемной юбкой, дополнив образ золотистыми остроносыми туфлями-лодочками на шпильке. Таким образом, дочка музыканта отдала предпочтение лаконичному и простому классическому стилю. Длинные белокурые локоны девушки уложили в замысловатую прическу. К слову, Устинья сделала ставку на монохромные оттенки, примерив приталенное платье.