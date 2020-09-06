Внимание на ноги: Загитова в мини-юбке и жакете с «мужского плеча» пришла в академию

Подопечная Этери Тутберидзе поделилась в Instagram свежим снимком. 18-летняя Алина Загитова будет учится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Перед объективом фотокамеры олимпийская чемпионка Игр-2018 в Южной Корее предстала у парадного входа в здание.

Поклонники спортсменки смогли оценить, в каком наряде фигуристка отправилась на учебу. Так, девушка отдала предпочтение костюмной группе, но вместо классических брюк, сделала ставку на мини-юбку. Таким образом, Алина решила акцентировать внимание на ногах. Образ спортсменки дополнил жакет с «мужского плеча» и сапожки на шнуровке.

Еще имиджмейкер Лариса Тимиряева в интервью Teleprogramma.pro говорила о том, что такой предмет женского гардероба, как пиджак в стиле оверсайз — окажется на пике моды в летнем сезоне 2020 года и упрочит свои позиции осенью, при климатическом изменении погоды. Кроме того, жакеты входят в базовый гардероб, считаясь одеждой на каждый день.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее Алина Загитова сообщила о приостановке своей спортивной карьеры. При этом девушка заверила, что продолжит усиленно тренироваться, так как она привыкла занимать лидирующие позиции в турнирных таблицах на мировых соревнованиях.