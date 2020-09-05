Красотки в белом: Юдашкина в шифоновом платье в пол встретила на празднике Ольгу Орлову

Марина Юдашкина во время карантина нянчила своих внуков Аркадия и Анатолия, а также баловала мужа Валентина Юдашкина домашними блюдами. А вот с наступлением лета пара все-чаще появляется на публике. Они погуляли сначала на свадьбе сына певицы Валерии, а на днях появились в гостях у Аллы Пугачевой. Жена модельера поздравила двойняшек Лизу и Гарри Галкины с началом учебного года, подарив им торт.

5 сентября Марина снова вышла в свет. На этот раз она посетила вечеринку по случаю дня рождения дизайнера Эммы Салимовой. На светском рауте 61-летняя жена Юдашкина появилась в творении модельера. Она облачилась в платье в пол из белого шифона с розовым поясом. Струящийся наряд дополнили босоножки на шпильках. Юдашкина распустила волосы и сделала неброский макияж.

«На день рождения! Эмма, дорогая, поздравляем!! Будь счастлива! Исполнения желаний!» — написала звезда.

На празднике она повстречала Ольгу Орлову. Телеведущая тоже отдала предпочтение белому платью из льна. Наряд на запах с разрезом подчеркнул ее загар. Поклонники одарили комплиментами Марину. Многих восхитил ее образ. «Марина, платье наишикарнейшее!!! Вы в нем, как королева», «Сидит на вас идеально. Вам так к лицу цвет платья!!! Браво мастеру!», «Марина, вы очень хорошо выглядите для своего возраста! А платье на Ольге Орловой смотрится очень дешево!», «Какие красавицы, элегантные, непревзойденные», — прокомментировали кадры пользователи Сети.