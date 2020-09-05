Модный промах: Барановская выбрала для красной дорожки мини-платье сложного кроя

Имиджмейкер Анастасия Пахолкова отметила, что несмотря на оригинальность наряда, он сделал звезду приземистее и шире.

Накануне в Москве состоялось одно из самых ожидаемых музыкальных событий – премия ЖАРА Digital Music Awards. Это необычный для массового популярного мероприятия формат, который появился вследствие пандемии коронавируса. Сама церемония состоится в апреле 2021 года, однако, в обязательном атрибуте – красной ковровой дорожке – организаторы не смогли отказать гостям.

На ней в этот вечер блистали многие звезды шоу-бизнеса – Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Сергей Жуков. Телеведущая Юлия Барановская появилась перед фотокамерами в необычного кроя наряде – сложносочиненном двухслойном платье-мини.

Мы попросили прокомментировать образ звезды имидж-стилиста Анастасию Пахолкову. Модный эксперт отметила, что в наряде телеведущей допущено несколько фатальных ошибок.

«На Юлии черное платье очень нестандартного кроя. Верх выполнен так, будто под платьем-комбинацией надета футболка. Круглый вырез, подошедший излишне плотно к шее, оптически ее расширил и сделал плечевой пояс скованным. Также на платье присутствует неоднозначный элемент в виде защипа, расположенного чуть ниже талии. Почему к нему вопрос? Потому что визуально туловище выглядит длиннее ног, несмотря на длину платья. Но это не все! Обувь. Контрастные туфли с открытым мысом, переходящие в ботильоны, визуально укоротили ноги ведущей, чего ни одна девушка еще не желала, ведь о длинных ногах мечтает большинство красоток. Данный инцидент можно было бы легко поправить, выбрав обувь в тон коже или более открытую модель (лодочки, босоножки, мюли)», — заметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.