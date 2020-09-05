Похорошела: Лера Кудрявцева в блузке из шифона и брючном костюме появилась на съемках

Телеведущая вернулась из Крыма, где навестила маму в больнице. В первый же рабочий день девушка похвасталась броским образом.

Лера Кудрявцева не скрывает, что это лето выдалось у нее насыщенным. Она успела отметить 49-летие и устроить праздник в честь двухлетия дочки Марии. Ко всему прочему, телеведущая отдохнула сначала в Адлере, а потом в Турции. Но ее отпуск был мрачен неприятным известием. Мама телеведущей Александра Ивановна почувствовала себя плохо в Алуште. Ее госпитализировали с инсультом. В скором времени звезда выехала в Крым, чтобы повидать родительницу.

Лишь один день Лера смогла провести с мамой. Позже она поспешила в Судак, где стала ведущей концерта в рамках фестиваля «Таврида». Телеведущая блеснула на сцене в алом платье миди, восхитив даже своего друга Сергея Лазарева. А 5 сентября блондинка вновь вернулась в Москву. Она поспешила на съемки нового выпуска шоу «Звезды сошлись». По традиции Кудрявцева запечатлела себя в гримерке. Она облачилась в черный брючный костюм и лимонную блузку из шифона. Девушка умело разбавила монохромный лук.

Телеведущая поздоровалась со всеми коллегами. Она успешно отработала в кадре. Наряд подчеркнул ее постройневшую и загорелую фигуру. Образ звезда выбрала более строгий, чем обычно. Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие ее поддержали в непростой период и одарили комплиментами. «Лера, ты очаровательна», «Блузка очень крутая», «Ваш любимый оттенок», «Какая ты», «Бомбическая наша», «Лера, вы очаровательно выглядите всегда», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.