С акцентом на загар: Дубцова в белоснежном брючном костюме с перьями пришла на светский раут

С наступлением осени у звезд стала налаживаться жизнь, которую заметно подпортил карантин. По-прежнему многие артисты не могут давать концерты. Однако теперь знаменитости все чаще собираются вместе то на свадьбах, то на вечеринках или съемках. Вечер четверга собрал множество звезд на светском рауте. Один мужчина, чье имя осталось неизвестным, устроил праздник по случаю своего юбилея. Поздравить его пришла Лариса Гузеева с дочкой Татьяной, а также другие артисты.

Телеведущая восхитилась красотой декораций. Она поздоровалась с Филиппом Киркоровым, который только вернулся из путешествия с детьми. Певец загорел и заплел волосы в косички. Он выступил для именинника.

Также поднялась на сцену в тот день Любовь Успенская. 66-летняя артистка выбрала очень женственный образ. На ней было черное платье с кружевом и разрезом от бедра. Наряд подчеркнул ее стройные ноги и талию.

Однако всех на празднике затмила Ирина Дубцова. Певица тоже отдохнула этим летом на море. Она только прилетела из Бодрума, где провела несколько недель со своим сыном Артемием. Мальчика на днях она отправила в школу, а сама вернулась к работе. Постройневшая артистка облачилась в струящиеся молочные брюки, легкую блузку из шелка и тунику с перьями в тон. Наряд подчеркнул ее загоревшую кожу. Она исполнила свои хиты, спровоцировав на танцы всех гостей.