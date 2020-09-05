«Хорошие девочки»: 51-летняя Бондарчук оделась в одном стиле с падчерицей для прогулки

Светлана Бондарчук минувшим летом снова примерила платье невесты. Бывшая жена Федора Бондарчука сочеталась браком с бизнесменом Сергеем Харченко. За пару недель светская львица организовала пышное торжество в Москве. На празднике присутствовал ее сын Сергей. Также у женщины есть дочка Варвара и две внучки — Маргарита и Вера. Бизнесвумен обожает своих наследников. При этом по ее внешности сложно догадаться, что она бабушка. Звезда может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

Недавно влюбленные вернулись из медового месяца. Бондарчук успела загореть и отдохнуть. Она вернулась к повседневным делам. Но, по всей видимости, теперь светская львица больше времени уделяет родным. Накануне она отправилась гулять по Патриаршим прудам, где у нее находится квартира. Светлане составила компанию дочка ее мужа Юна. Она не только нашла с ней общий язык, но и оделась в одном стиле.

51-летняя бизнес-леди облачилась в джинсы-скинни и зеленую толстовку. Кроссовки и алая сумка дополнили образ в стиле спорт шик. Девчочка надела такую же толстовку и джоггеры в тон. Они стали танцевать прямо на улице.

«Хорошие девочки», — подписала пост Бондарчук.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие также отметили красоту ее падчерицы. «Светлана, вы суперская!», «Веселые, зажигалочки и очень приятно на вас смотреть», «Светлана с Юной, как мама с дочей», «Нет других слов…вы классная.. не паясничаете… живая», «Как хорошо, что у него есть дочь — вам веселей», — прокомментировали пост подписчики.