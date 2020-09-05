64-летняя Лариса Долина в черном костюме с бахромой зажигательно выступила в Крыму

Лариса Долина является известной джазовой певицей. Она покорила сцену не только в России, но и в США. Ее вокальными данными восхищаются многие звезды. Также певица старается выглядеть женственно и стильно. Как известно, в определенный этап своей карьеры она набрала вес, с которым пыталась бороться различными методами. В прошлом году артистка поразила всех постройневшей фигурой. Но похоже, что недавний карантин, который она провела на даче с дочкой Ангелиной и внучкой Александрой, привнес определенные изменения во внешний облик артистки.

Накануне Долина приехала в Судак. Там проходит творческий фестиваль «Таврида». В первый день мероприятия в Крыму его ведущей была Лера Кудрявцева, облачилась тогда в алое платье миди, а перед гостями выступил ее друг Сергей Лазарев. Теперь порадовала своим выступлением публику и 64-летняя Лариса Александровна. Она появилась на сцене в необычном черном костюме с бахромой и рукавами из органзы. Наряд подчеркнул ее фигуру, а также словно «оживал» при каждом движении ее тела.

Восемь минут зрители наслаждались пением и сценическими дижениями артистки. Многие заметили, что она поправилась. Даже выбрав черный цвет, который стройнит, певица не смогла скрыть изменений во внешности. К слову, это было одно из первых выступлений звезды за полгода. «Наша шикарная Лариса», «Поет отменно», «Какой крутой наряд», «Поправилась, но все-равно роскошная», «Ей нужно любоваться», «Женственная и стильная», — стали делится эмоциями фанаты в соцсети.