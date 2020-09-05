На стиле: Дубцова вышла на сцену в платье со змеиным принтом и кожаной косухе карамельного цвета

Светская жизнь, мероприятия и концерты стали возвращаться в повседневность звезд отечественного шоу-бизнеса после нескольких месяцев тишины, виной которой пандемия коронавируса. Соскучившиеся селебрити выходят на сцену с новыми силами и радуют фанатов еще более сильной энергетикой и эмоциями.

Накануне состоялась закрытая вечеринка в одном из загородных поместий, где выступили Любовь Успенская и Ирина Дубцова. Выпускница «Фабрики звезд» вышла на сцену в глянцевом платье миди со змеиным принтом и кожаной косухе карамельного цвета. Наряд подчеркнул все достоинства фигуры похудевшей звезды и не оставил саму Дубцову незамеченной.

Стоит отметить, что тренд на кожаные и изделия из эко-кожи не сдает позиций уже несколько сезонов. И, как отмечала ранее стилист Ольга Трофимова, не потеряет актуальности и в новом, осенне-зимнем.