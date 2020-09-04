Лаконичный стиль: 49-летняя Орбакайте в ажурной кофте появилась в студии звукозаписи

Кристина – мама троих детей, но при этом она успевает следить за своим имиджем и стилем.

Кристина Орбакайте собирается порадовать своих фанатов. После карантина она наконец-таки вернулась в звукозаписывающую студию и уже анонсировала новый проект в Instagram. Правда, подробностей раскрывать не стала, но, судя по всему, это будет новый трек.

«Скоро будет «У-ляляля!» — подписала снимок Орбакайте.

Для работы в студии Кристина выбрала непринужденный образ. На ней была черная ажурная кофточка и джинсы. Легкости добавила прическа. Так, 49-летняя певица сделала укладку с вьющимися локонами. Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что такая прическа стала фирменной фишкой Примадонны отечественной эстрады. Судя по всему, вкусы именитой мамы разделяет и Орбакайте.

Напомним, что основную часть времени артистка с семьей проводит в Майами. С началом учебного года ее дочь Клавдия, которая недавно записала свою первую песню, пошла уже в третий класс. В это же время брат и сестра Орбакайте – шестилетние двойняшки Гарри и Лиза отправились только в первый. Старший сын Кристины – Никита Пресняков и его жена Алена Краснова находятся в Москве. Еще один сын певицы Дени Байсаров окончил престижное учебное заведение в Лондоне. Юноша сторонится публичности и не общается с прессой.