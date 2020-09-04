«Как волк в овечьей шкуре»: Собчак отметилась на прогулке в свободном платье миди с белым воротничком

Ксения Собчак все больше тяготеет к женственным и романтичным нарядам. Например, не так давно она была замечена в летящем платье с рюшами, которое придало телеведущей особое очарование.

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Сама Ксения стала получать множество комплиментов в свой адрес, благодаря подобным аутфитам.

«Все говорят, что мне идут такие женственные вещи, но я сама чувствую себя в них как волк в овечьей шкуре. А вам больше нравится образ «Собчак – холодная стерва» или «Собчак – девочка-девочка?» — обратилась к поклонникам телеведущая.

На этот раз Собчак облачилась в платье свободного кроя длины миди нежно-голубого оттенка, с огромным белым воротничком. В качестве обуви возлюбленная Константина Богомолова выбрала белые резиновые сапоги. Мы попросили стилиста Ларису Тимиряеву прокомментировать образ знаменитости.

«Образ невинный и целомудренный и, конечно же, больше постановочный, нежели носибельный, поскольку он спорит со стилистическим типажом Ксении. Хотя сам аутфит стильный и модный. Свободное, лаконичное трапециевидное платье с акцентом на воротник сейчас в тренде. Мода на воротник появилась еще в прошлом году, но к осени-2020 этот микротренд усилил свои позиции. Дизайнеры вдохновились идеей того, чтобы акцентом в образе выступал именно воротник, что и отобразили в своих коллекциях (Alberta Ferretti, Chloé, Celine…). В образе Ксении очень гармонично подобраны сапожки, которые по форме и цвету перекликаются с воротничком, что создает целостный и гармоничный образ», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».