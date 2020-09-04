«Женственно и сексуально»: возлюбленная Роналду в ультрамодном платье блеснула фигурой на красной дорожке

Подруга футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес появилась на красной ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля. Нападающий сборной Португалии не смог составить ей компанию – через несколько дней ему предстоит сыграть матч против команды Хорватии. Поэтому модель прошлась под вспышками фотокамер в гордом одиночестве. Для этого дефиле она выбрала платье с открытыми плечами и высоким разрезом от Pronovias. В подобном наряде Анджелина Джоли присутствовала на церемонии «Оскар» в 2012 году. Стильный аутфит знаменитости дополнили босоножки Casadei и комплект украшений Pasquale Bruni.

В интервью Teleprogramma.pro, имиджмейкер Лариса Тимиряева отметила, что таким нарядом Джорджина усилила свой и без того сексуальный образ. К тому же, платье на мероприятии выглядело более чем уместно.

«Образ Джорджины – ситуативный, праздничный. Роскошное платье-бюстье нежного пудрового цвета придает нежности, а струящаяся ткань, обволакивая тело и скользя по нему, усиливает сексуальность. Глянцевая фактура платья выгодно подсвечивает кожу. Женственные приталенные силуэты – это не только красиво и сексуально, но и в тренде. Почти во всех сезонных коллекциях дизайнеры сделали акцент на женской фигуре. А на данном мероприятии такое платье и такая подача особенно уместны. Тем более, есть что демонстрировать: стройная фигура, роскошная грудь, изящные ноги, загорелая кожа. Все выглядит женственно, сексуально и презентабельно, а главное, соответствует ситуации», — рассказала Тимиряева порталу Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».