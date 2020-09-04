«Во какие курточки!»: Лиза и Гарри Галкины похвастались обновками к школе

Первого сентября шестилетние дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой Гарри и Лиза стали первоклассниками. Мама с папой лично отвели их на школьную линейку, а во время праздника Примадонна даже не смогла сдержать эмоций и прослезилась. Теперь у ребят начался новый этап в жизни. И для него понабился новый гардероб.

Максим Галкин показал, какие обновки появились у Гарри и Лизы. Ребята распаковали покупки, оказалось, что вещами для мальчика и девочки усыпана вся комната. «Ой, какое богатство-то!», — удивился отец, снимая на видео происходящее.

«Да, папочка, это подружка Стеша прислала. Из Испании», — подчеркнула за кадром мама. «Да, во какие там курточки», — похвасталась довольная Лиза.

«Прелесть!», — с восторгом резюмировал Галкин. И показал обновки поближе: яркие футболки, жакеты и пиджаки, которые предназначены для школы.

К слову, маленькая Лиза растет настоящей модницей. К примеру, девочка обожает джинсы и брюки с лампасами, а также футболки с бахромой – в этих нарядах фанаты семьи Пугачевой видят ее чаще всего.