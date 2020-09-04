«Ух! А девочка-то выросла»: Кафельникова раззадорила фанатов соблазнительным декольте

Модель поделилась чувственными кадрами в своем Instagram, чем и привлекла внимание верных почитателей.

Дочь известного в прошлом теннисиста Евгения Кафельникова — Алеся — вновь порадовала подписчиков фотографиями в дерзких нарядах. Таким образом, 21-летняя участница показов Burberry, Isabel Marant и Moschino доказала свою готовность вернуться в мир моды после карантина.

Девушка не побоялась опубликовать в Insatgram собственные снимки в черном платье с глубоким декольте. Этот наряд показал, что экс-возлюбленная рэпера Pharaoh не расслаблялась во время самоизоляции. Кафельникова часто выкладывала в микроблоге видеоролики с тренировок и занятий йогой.

Что касается прически и макияжа, тут стилисты и сама Алеся отдали предпочтение простоте и спокойным оттенкам. Тем самым визажисты подчеркнули естественною красоту девушки.

«Какие виды, восхитительная», «Просто бомба», «Красивая», «Фигурка мечта, очень стройная», «Ух! А девочка-то выросла», «Словно балерина», «Тоненькая, как тростинка», «Подкормите девушку, очень уж худенькая», «Все при ней идеальная! Успехов» — такие комментарии появились под фото Алеси.

Также модель стала профессионально заниматься музыкой. Недавно у нее и рэпера Luxor вышел мини-альбом «Город на дороге». До этого у Кафельниковой уже были синглы James Bon и Adrenalin.