«Образ скучный, неинтересный»: Брухунова в платье макси с рукавами-буфами разочаровала стилиста

Татьяна Брухунова отдыхает с мужем Евгением Петросяном в Сочи. Там супруги уже провели целую неделю, наслаждаясь последними летними деньками перед началом нового творческого сезона. Более того, муж с женой совершили на яхте морскую прогулку, где полюбовались красотой Черного моря, а Петросян и вовсе оседлал гидроцикл, словно заправский любитель экстрима.

В Сочи состоялся концерт юмориста. И для рабочего вечера его жена выбрала длинное платье с V-образным вырезом и рукавами буфами. По традиции девушка запечатлела свой аутфит и поделилась им с подписчиками микроблога.

Мы попросили стилиста Руслана Громова оценить образ Брухуновой, на что эксперт заметил – все в аутфите вразнобой.

«Татьяну регулярно бросает из стороны в сторону — от ярких клоунских нарядов до образов а-ля крепостная селяночка. Про золотую середину девушка очевидно ничего не слышала. И она явно зависит от внимания общества и всячески пытается его спровоцировать. Яркие и порой нелепые луки — это всего лишь инструмент в руках заскучавшей женщины. Данный образ Татьяны скучный, неинтересный. Обувь совершенно не подходит к этому аутфиту – она несовместима с сумкой, выбранной девушкой», — отметил стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов – профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со многими отечественными звездами шоу-бизнеса.