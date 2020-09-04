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Меган Маркл в рубашке за 60 долларов посадила любимые цветы принцессы Дианы

Незабудками герцоги Сассекские украсили клумбы в одном из детских садов Лос-Анджелеса.

Меган Маркл в рубашке за 60 долларов посадила любимые цветы принцессы Дианы
Меган Маркл. Фото: globallookpress.com

День памяти принцессы Дианы принц Гарри и Меган Маркл отметили по-особому. В одном из детских садов Лос-Анджелеса они украсили клумбы ее любимыми цветами — незабудками. Для мероприятия актриса выбрала соответствующий образ. На публике она появилась в джинсовой рубашке за 60 долларов.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: globallookpress.com

Как сообщает Insider, рубашку от Anthropologie герцогиня дополнила темными джинсами и любимыми балетками от Rothy’s за 145 долларов. Непринужденности наряду добавили серьги-гвоздики, браслет Cartier и цепочка-браслет Monica Vinader за 275 долларов.

После переезда в Лос-Анджелес Маркл предпочитает  вещи не королевского масштаба. Недавно она дала первое после пандемии интервью на заднем дворе своего нового дома в Санта-Барбаре. Для встречи с журналистом Глорией Стайнэм герцогиня выбрала белую футболку за 75 долларов и такого же цвета брюки в темную полоску. А образ завершила летней шляпой.

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