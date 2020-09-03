«Ух, какая»: Кристина Асмус в белоснежном купальнике с открытой спиной показала изящные бедра

Кристина Асмус в этом году стала вновь свободной. После семи лет брака с Гариком Харламовым она объявила о расставании. Пока супруги оформляют развод, девушка много работает. На днях она даже пропустила первое посещение своей семилетней дочки Анастасии школы. Дело в том, что артистка находится в Геленджике с Тимуром Родригесом и Иваном Охлобыстиным. Там они снимаются в новом шоу для канала ТНТ.

Если недавно Асмус позировала в золотом платье на пляже, то теперь она решила опубликовать пикантное фото в купальнике. Девушка предстала в кадре в белоснежном монокини с открытой спиной. Она стояла на балконе с коктейлем, демонстрируя стройную фигуру с осиной талией и изящными бедрами. Актриса не постеснялась сверкнуть даже ягодицами. Если раньше она отдыхала на Мальдивах, то теперь Кристина радуется солнцу в Краснодарском крае.

«Я календарь уже месяц переворачиваю и сон больше 2,5 часов вообще не вырисовывается», — отметила звезда.

Поклонники восхитились бывшей возлюбленной Харламова. Многие одарили комплиментами. 32-летняя мама смогла произвести на них впечатление. «А где попа твоя Кристина?», «Фигура космическая», «Нежная и красивая», «Ух, какая», «Крис, какие формы», «Изящные бедра», «Уже начала попой вилять, а только ушла от Гарика», «Я даже не узнал сразу», «Горячая разведенка», — прокомментировали пост подписчики.