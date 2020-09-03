Звезда «Элиты» Эстер Экспосито в белом платье со шлейфом предстала на кинофестивале в Венеции

Сериал «Элита» от Netflix полюбился многим зрителям, а актеры из этого проекта в миг стали всемирно известными. Особенно это коснулось 20-летней Эстер Экспосито. За свою небольшую карьеру она уже заработала около полумиллиона долларов. Увидеть девушку можно лишь на светских раутах. Но накануне она стала гостьей на Венецианском кинофестивале, который стартовал в Венеции, несмотря на пандемию.

К слову, это первый кинофестиваль в мире, который решили провести оффлайн после эпидемии коронавируса. На красной дорожке Эстер произвела настоящий фурор. Девушка облачилась в силуэтное белое платье с глубоким декольте и разрезом от бедра. Более того, помощники несли шлейф наряда. Актриса собрала волосы в хвост и сделала неброский макияж. Босоножки с открытым носком и защитная маска в тон дополнили образ.

Поклонники восхитились тем, как выглядит испанская дива. Многие отметили, что она затмила всех на ковровой дорожке. К слову, на мероприятие также пришли Тейлор Хилл, Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон и другие известные персоны. Для портала Teleprogramma.pro оценила лук Эстер имиджеолог, стилист и ведущая передачи «Перезагрузка» на канале ТНТ Лина Дембикова.

«На самом деле, здесь все супер верно и универсально. Идеальное платье, прекрасный крой. У нее фантастическая фигура. На идеальном декольте платье на тонких бретельках садится прекрасно. Красивые бедра. Сам комплект, сам наряд выбран перфектно. Нет вопросов и критики. Прическа и мейк тоже прекрасны. Низкий длинный хвост повторяет силуэт платья-рыбки. Для меня в макияже многовато хайлайтера, но это может быть связано с поворотом или падающим светом. В целом все очень аккуратно, лаконично с минимальным набором аксессуаров», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лина Дембикова в свое время окончила МГЛУ, Арт академию в Лондоне, а также школу дизайна и моды Nuova Accademia de Belle Art в Италии. Она основала школу имиджеологии, открыла рынок дизайнерской одежды. С 2017 года Лина ведет передачу «Перезагрузка» на канале ТНТ, где женщинам помогают побеждать комплексы, меняя им гардероб.