Визуально стройнит: Саша Савельева в широких джинсах и летящей блузке продефилировала в парке

Саша Савельева покинула группу «Фабрика», когда узнала, что беременна. Девушка решила сосредоточиться на материнстве. Как позже рассказала певица, сначала она не хотела детей, а потом у них с мужем Кириллом Сафоновым не получалось их завести. После родов певица сразу похудела, чем удивила поклонников. Теперь она воспитывает сына Леона, но это не мешает ей строить сольную карьеру и участвовать в фотосессиях.

Недавно Саша блеснула на юбилее рыжего из «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова. Девушка предстала в джинсовом комбинезоне на празднике и даже выступила с флейтой. Она любит подчеркивать женственную фигуру. Увидеть ее в платье можно на съемках, а вот в обычной жизни артистка предпочитает комфортные, но стильные образы. Так накануне Савельева отправилась в парк Музеон, где устроила дефиле на камеру.

Молодая мама предстала в широких джинсах, которые в тренде в этом году, а также летящей белой блузке из органзы. Присборенные рукава добавили луку женственности, а пояс — сделал акцент на талии. Леопардовые ботильоны на платформе и серьги-кольца дополнили ультрамодный аутфит.

«Осеннее настроение не наблюдается, хоть и снова третье сентября. Для меня сегодня 95 день лета! Давайте отпразднуем». — заявила девушка.

Поклонники восхитились ее дерзким образом. Многие одарили ее комплиментами. «Красивая, Сашенька! Чудесная девушка! Обворожительная! И огонь», «Уххххх какая красивая!», «В таких штанищах любой будет худышкой выглядеть», «Крутая, но обувь все портит», — прокомментировали пост подписчики.