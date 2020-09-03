«Как старшая сестра»: Барановская в красном платье с оборками вышла на сцену Жара Kids Awards с сыном

Жизнь постепенно возвращается в привычное русло, хотя пандемия коронавируса еще не закончилась. Однако, уже многие ограничения частично сняты, в том числе на массовые и развлекательные мероприятия. Накануне в Москве прошла премия Жара Kids Awards, на которой зажгли начинающие, но уже популярные звездочки музыкального олимпа. Ведущими мероприятия стали Юлия Барановская и старший сын от Андрея Аршавина — Артем.

«Я и мой старший. Вчера с Артемом провели первую музыкальную премию Жара Kids Awards. Раздали награды и зажгли с юными талантами. Было огненно. Обожаю детей — неиссякаемые источники энергии и наши лучшие учителя по жизни», — подписала снимок Барановская.

Телеведущая вышла на сцену в коралловом платье средней длины, с V-образным вырезом и оборками на плечах. Имидж-стилист Лариса Тимиряева заметила, что наряд Барановской подобран правильно и «омолодил» ее.

«Юлия Барановская рядом с сыном как старшая сестра. Безупречно подобрано платье, которое презентабельно демонстрирует достоинства Юлии. Оборки на рукавах, создающие эффект крылышек, добавили романтики и женственности образу, а также выполнили корректирующую функцию. Такие «крылышки» визуально усилили плечевой пояс и сузили талию, а в сочетании с пышной юбкой, приблизили силуэт к идеальным параметрам фигуры «песочные часы». Очень грамотно подобрана жесткая, хоть и воздушная фактура ткани, она в едином ритме с мелкой плиссировкой. V-образный вырез визуально удлинил и без того длинную шею. В этом платье Юлия выглядит легко и воздушно. Длина юбки позволила продемонстрировать стройные ножки. Поскольку платье алого цвета, что само по себе уже акцент, то Юлия украшения заменила обувью в стразах, что добавило образу праздника и не перегрузило его. Все безупречно, работает на Юлию», — прокомментировала аутфит звезды стилист.

Более того, красный цвет платья не затмевает и не перетягивает внимание с его обладательницы, а наоборот подчеркивает красоту и достоинства Юлии, добавила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».