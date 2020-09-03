«Умеет выглядеть гламурно»: историк моды Васильев оценил гардероб Летучей

Известный телеведущий, историк моды Александр Васильев регулярно делится своим экспертным мнением насчет стиля той или иной звезды. На этот раз в его авторской колонке для 7days появился разбор гардероба теледивы Елены Летучей.

Эксперт отметил, что 41-летняя телеведущая всегда следит за собой и своим внешним видом. С большой тщательностью Летучая относится и к своему гардеробу.

«Одевается Летучая модно, у нее беспроигрышный выбор вещей и практически нет ошибок. Елена умеет выглядеть гламурно. При этом в ее гардеробе нет тяги к ретро, видно, что она идет в ногу со временем», — экспертно заметил Васильев.

Историк моды подчеркнул, что телеведущая одевается в духе современности, что не может не «устраивать» телевидение. И благодаря своей яркой внешностью и правильно подобранным нарядам блондинка является одной из самых ярких на отечественном ТВ. Более того, Васильев даже считает, что Летучая заслуживает право называться одной из самых стильных на экране.