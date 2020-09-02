С акцентом на ключицы: Бузова в платье-бюстье с асимметричным декольте пришла на съемки

34-летняя Ольга Бузова в одном из интервью рассказала о том, что еще несколько лет назад ее сильно задевала необоснованная критика со стороны поклонников. Знаменитость не могла понять, чем обусловлена такая грубость. Ведь она всегда старалась быть искренней со своими фанатами.

Однако сейчас, по прошествии времени, поющая телеведущая научилась пропускать мимо себя все нелестные слова, замечая только позитивные отзывы.

К хейтерам возлюбленная шоумена Давида Манукяна относится спокойно, считая, что эти люди просто не могут справиться с тем, что происходит в их жизни, вымещая негатив на других — даже на незнакомых им людях. На личной страничке в Instagram Бузова поделилась свежими кадрами с импровизированной фотосъемки. Перед объективом камеры поющая телеведущая предстала в платье-бюстье с асимметричным декольте.

Примечательно, что артистка отдала предпочтение монохромному наряду в стиле total black. Также возлюбленная Давида Манукяна сделала акцент на ключицах, уделив особое внимание макияжу и прическе. Волосы теледива собрала в хвост, оставив у лица кокетливые пряди. Губы Ольга подкрасила пастельной матовой помадой.