«А муж сделал фото! Все сошлось»: 58-летняя Андреева показала фигуру в мини-шортах в Бодруме

58-летняя Екатерина Андреева вместе с мужем бизнесменом Душаном Перовичем проводит каникулы в Турции. На личной страничке в Instagram ведущая информационной программы «Время» на Первом канале поделилась свежим пляжным снимком, позировав на набережной.

Знаменитость облачилась в трендовые мини-шорты из денима. Еще имидж-стилист Ольга Трофимова говорила о том, что этот предмет женского гардероба окажется на пике моды в сезоне весна/лето 2020 года. К джинсовым шортам Екатерина подобрала сорочку с принтом в виде облаков.

Примечательно, что свои длинные локоны теледива оставила распущенными, дополнив летний образ имиджевыми очками. Стоит отметить, что знаменитость, примерив шорты, показала свою фигуру после режима самоизоляции, сделав акцент на талии.

По словам Андреевой, этот снимок сделал ее муж. Судя по всему, бизнесмен сопровождает возлюбленную в поездке. За лето Екатерина успела побывать и в Крыму. Телеведущая делилась впечатлениями от путешествия, заверив, что ей посчастливилось совершить конную прогулку.