«Свободный вечер?»: 42-летняя Пегова выбрала мини-юбку плиссе для прогулки с подругой

Многие зрители любят актрису Ирину Пегову не только за талант, но и доброту, легкий нрав и искренность. Девушка обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей женственно одеваться. Она умело подбирает наряды, которые скрывают недостатки ее тела. К тому же артистка обожает женственные платья и яркие брючные костюмы. Даже с наступлением осени ее образы не стали менее привлекательными.

На днях Ирина похвасталась новым платьем. Наряд миди в горох приглянулся даже ее дочке Татьяне. Актрисе пришлось заказать для 14-летней наследницы такой же образ. А теперь Пегова решила показать свой новый образ.

Так как артистка уже около месяца тренируется на льду, чтобы участвовать в «Ледниковом периоде», то она заметно постройнела. Этот факт отметили как поклонники, так и историк моды Александр Васильев. По всей видимости, по этой причине Ирина решила позволить себе короткий наряд.

Для прогулки с подругой актриса облачилась в белоснежную лаконичную футболку и черную мини-юбку со складками и игривым цветочным принтом. Сандалии с акцентом на щиколотке дополнили образ. 42-летняя звезда сделала два хвостика и нанесла едва заметный макияж. Она прогулялась по Патриаршим прудам.

«А кто обожает носить короткие юбки и платья, и не стесняется этого? Свободный вечер? Как так? За что? Забыла, что можно просто погулять с подружкой по улице! Все некогда», — поделилась Ирина.

Многие поклонники восхитились красотой артистки. Никто не стал осуждать ее за образ. Напротив, многие заверили, что именно такие наряды красят ее.