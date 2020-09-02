Нескромно, но стильно: Шейк в поясе для чулок похвасталась идеальной фигурой

Супермодель давно приступила к работе и съемкам.

Звезда мировых подиумов, 34-летняя Ирина Шейк, регулярно ведет свой микроблог в Instagram. Мама трехлетней дочки от голливудского актера Бредли Купера, модель еще ни разу не показала кроху, все фото в Сети принадлежат папарацци. Зато в аккаунте красавицы на радость поклонникам — множество контента с рабочего процесса.

На этот раз Шейк поделилась фотографиями с закулисья подиума. Топ-модель сделала два селфи, на одном из которых похвасталась идеальными стройными ногами, а на втором — осиной талией. В обоих образах акцентами послужили дерзкие детали: пояс для чулок и кожаный широкий ремень-баска.

Кстати, совсем недавно Шейк показала, как совместить в одном образе спортивный и деловой стили. Знаменитость предстала в кроп-топе и джоггерах, а в качестве обучи предпочла лодочки. Фэшн-эксперт портала Teleprogramma.pro советует брать на вооружение этот модный жест.