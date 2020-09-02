Элегантная герцогиня: Миддлтон появилась на публике в бюджетном платье Zara за пять тысяч рублей

Кейт Миддлтон вновь стала главной любимицей британцев, когда Англию покинула Меган Маркл. Как известно, принц Гарри с женой теперь живут в США. Они отказались от королевских обязанностей, чтобы жить абсолютно свободно. Супруги воспитывают сына Арчи и занимаются различными проектами. А Кэтрин и принц Уильям даже во время карантина поддерживали британцев, устраивая онлайн-встречи, а теперь они уже лично присутствуют на важных мероприятиях.

Миддлтон всегда отличалась особым чувством стиля. Стилисты помогают ей соблюдать протокол. Так к ее нарядам пришивают миниатюрные гири, чтобы подол юбки или платья не оголил ее бедра во время сильного ветра. Недавно герцогиня Кембриджская позволила себе надеть джинсы скинни для посещения садового центра Фэйкенхем. А на утреннем шоу BBC девушка предстала с новым цветом волос и в платье в горох.

Накануне жена принца Уильяма пообщалась онлайн с членами жюри виртуального конкурса Hold Still. Она объявила о старте конкурса еще в мае. В рамках проекта жители Великобритании могли делиться своими снимками, сделанными в период самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Для появления на публике Миддлтон облачилась в платье мили бледно-зеленого оттенка с цветочным принтом. Как оказалось, она впервые выбрала очень бюджетный наряд фирмы Zara за пять тысяч рублей.

После того, как Кейт отметилась в этом наряде, платье было мгновенно раскуплено. Добавим, что герцогиня Кембриджская часто носит наряды из масс-маркета, но они еще никогда не были столь дешевыми. Девушка вышла на связь из резиденции Анмер-Холл в Норфолке, где она с мужем и тремя детьми провела весь карантин. Миддлтон поблагодарила всех, кто принял участие в конкурсе и членам жюри. Поклонники восхитились красотой 38-летней герцогини. Многие отметили, что платье ее украсило.