«В тенденциях моды»: Вера Брежнева в брюках-бананах и жакете цвета хаки вышла в свет в Киеве

Вера Брежнева, как известно, родилась в украинском городе Днепродзержинск. Настоящая фамилия девушки Галушка. Она росла вместе с сестрами в простой семье, но смогла добиться признания и популярности. Если раньше певице приходилось делить одежду с сестрами, теперь она может позволить себе самые известные бренды. Более того, все чаще артистка и сама становится моделью, позируя в изысканных образах. После карантина она приехала в Киев, где провела часть лета.

Обычно Вера дает концерты, но накануне она стала гостьей показа в рамках украинской Недели моды. Девушка выбрала стильный образ для появления на публике. Она предстала в брюках-бананах, которые напоминали по фасону шаровары, а также в жакете с поясом цвета хаки. Дополнили лук черные сланцы и солнцезащитные очки. Брежнева сделала макияж в нюдовых тонах и распустила волосы.

«У меня сегодня очень необычные ощущения. Потому что дети начинают учебу не сегодня, а у меня наоборот — первый выходной за 11 дней. И ощущение полного релакса. Тем не менее поздравляю всех с Днем знаний! Всех, кто сегодня начинает учиться и всех, кто учится постоянно. Родителям желаю терпения на весь учебный год, хотя мне кажется, что после нашей карантинной онлайн-весны школа в офлайне — долгожданное событие. А я пока сегодня буду наслаждаться воспоминаниями о вчерашнем дне…», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились аутфитом певицы. Многие отметили, что ей идут лаконичные наряды. «Такая классная, всегда на стиле», «Вера, вы офигенная!», «Какая стильная», «Очень красивая», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценил ее образ дизайнер Сергей Никулин.

«Если брать коллекцию Dior, то в уходящем сезоне присутствует стилистика Прованса, слегка эклектичный комфорт — бесформенные жакеты, брюки-шаровары, которые сочетают со сланцами. Что мы видим и у нашей героини. Также цвет хаки — трендовый, а черный — классика. По поводу комплекта, собранного Верой, нет никаких нареканий. Все очень гармонично, лаконично и в тенденциях моды. Хороший образ, он мне нравится. 10 из 10 баллов», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».