Стильная школьница: внучка Ларисы Долиной в гольфах и с розовыми прядями пришла в школу

Лариса Долина в третий раз вышла замуж в 1998 году за гитариста и продюсера Илью Спицына. Но общих детей у них не было. У певицы — лишь дочка Ангелина от первого брака. Она ведет аккаунт в соцсети, где делится новостями не только из своей жизни, но и рассказывает о своей знаменитой маме. Так недавно она запечатлела Долину в трендовом образе. Певица готовилась к выступлению в платье оверсайз и выглядела очень молодо.

А 1 сентября Лина проводила в школу внучку артистки Александру. Восьмилетняя девочка весь карантин провела с бабушкой на даче. Обычно певица много путешествует с семьей, но в этом году из-за пандемии коронавируса они остались на родине. Девочка пошла уже в третий класс. Мама запечатлела ее в черном платье по фигуре и белоснежных гольфах. Балетки и розовые пряди дополняли образ современной школьницы.

«День знаний рождает экзистенциальные вопросы в порозовевшей девичьей голове. Когда уже можно будет на линейку на каблуках приходить, мам?! Саша продолжай любить школу и туфли малыш и все будет так как ты хочешь, всех с праздником! Держимся, главное собраться. Разобраться успели на винтики», — написала дочка певицы.

Поклонники поздравили звездную семью с Днем знаний и восхитились внучкой Долиной. «Слава богу, можно с розовыми волосами!», «Ну все началось! Сашуле очень много терпения », «Моя сегодня стрелки попросила нарисовать, но про каблуки пока молчит», «Поздравляю вас! Удачной учебы», — прокомментировали пост подписчики.