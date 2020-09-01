Современная Красная Шапочка: Климова отправилась за грибами в плаще с капюшоном и кроссовках от Dior

Осень — любимое время грибников. И тихую охоту обожают не только обыватели, но и звезды. Актриса Екатерина Климова, позируя за городом у машины, дала понять подписчикам своего микроблога, что отправилась за грибами.

«Мы с белым в белом за белыми. А вы как проводите последние деньки лета?» — подписала снимок звезда исторической теленовеллы «Бедная Настя».

42-летняя Климова выбрала довольно стильный look для похода в лес. Она облачилась в мини-шорты, худи, а поверх наряда накинула длинный плащ с капюшоном. Завершили образ стильные ботинки и плетеная сумка. Мы попросили стилиста Анастасию Пахолкову прокомментировать аутфит звезды. Эксперт подметила: образ далек от походного.

«Екатерина Климова продемонстрировала, как можно носить пляжную сумку в городской и не только среде. Подписчики окрестили ее «современной Красной Шапочкой», и тут не поспоришь. Есть в этом плаще щепотка сказочности, а еще стильности, необычности и практичности. Под этим интересным элементом верхней одежды скрывается свитшот нежно-зеленого светлого оттенка и, предположительно, джинсовые белые шорты, а на ногах красуются кроссовки Dior, что указывает на что угодно, но только не на прогулку по лесу за грибами. Завершает образ плетеная сумка и она же ставит вескую точку в определении этого стиля как натурального с нотами спорта. Вот вам отличный пример того, как можно не боясь выйти в город или за город со считавшейся ранее исключительно пляжной сумкой», — отметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.