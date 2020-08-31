«У меня такого раньше почему-то не было»: Пегова подчеркнула достоинства фигуры черным платьем в горох

Ирина Пегова является заслуженной артисткой России. Она училась у самого Олега Табакова. В копилке девушки десятки ролей. Зрители любят ее за непосредственность и нестандартную красоту. Ирина обладает пышными формами, но умеет женственно одеваться, скрывая недостатки. Однако недавно она начала готовиться к участию в шоу «Ледниковый период». Тренировки уже отразились на ее фигуре. По мнению многих поклонников и историка моды Александра Васильевна, она стала стройнее.

42-летняя Пегова любит носить платья в пол, длинные юбки и наряды в цветочек. При этом она крайне редко оголяет части тела. У нее подрастает 14-летняя дочка Татьяна, поэтому актриса готовится к 1 сентября. Хоть школьной линейки в этом году не будет, родители ищут наряды, чтобы отвести своих наследников в школу. Ирина дала своим фанатам наводку. Она примерила черное платье миди в горох с глубоким декольте и рукавами-фонариками. Девушка уложила волосы, накрасила губы алой помадой и дополнила образ туфлями. Наряд выгодно подчеркнул достоинства ее фигуры.

«Лето подходит к концу. Завтра уже 1 сентября. Осень, школа. Но так хочется продлить эти теплые дни и солнечное настроение. Платье в горошек всегда создает праздничную атмосферу. А еще у него удивительная особенность — сочетаться с тканями любого цвета и фактуры. У меня такого платья в гардеробе раньше почему-то не было. Моей Тане это платье тоже понравилось, заказала ей в другом размере. Будем ходить в одинаковых, но в разные места», — поделилась звезда.

Поклонники пришли в восторг от просто, но броского лука. Многие отметили, что Ирина стала для них вдохновением. «Глядя на вас тоже захотелось платье в горошек», «Это очень красиво, впечатляет… Красоточки, Иринушка!», «Платье в горошек это здорово! Особенно такое красивое! А Ириночка вообще шикарная!», «Тоже обожаю горох, всегда выглядит нарядно и свежо! Ириша очень хороша в этом платье», — прокомментировали пост подписчики.