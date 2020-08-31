Невестка Орбакайте в джинсовых шортах-бермудах отправилась на бывшую дачу Пугачевой

Алена Краснова уже три года счастлива в браке с сыном Кристины Орбакайте Никитой Пресняковым. Молодые люди были соседями по даче. Когда у них закрутился роман, то девушка опасалась, что столкнется со звездной болезнью своего избранника. Однако молодой музыкант оказался совсем другим. Он не любит быть в центре внимания, порой критикует поп-музыку, а также крайне редко делится новостями из личной жизни.

Этим летом пара отметила годовщину со дня свадьбы. А вот отпуск они провели раздельно. Эта традиция сложилась у них давно. По словам молодых людей, это способ подогреть чувства. Как оказалось, Никита успел переболеть коронавирусом, а вот его возлюбленная в это время отдыхала в Сочи с сестрой, где устраивала фотосессии и купалась в море. Теперь Краснова уже находится рядом с мужем. В последний день лета они решили провести в доме у реки Истра, который был бывшей дачей Аллы Пугачевой. Певица давно поручила внуку присматривать за особняком.

Невестка Орбакайте решила похвастаться новым образом. Она облачилась в джинсовые шорты-бермуды, которые в тренде в этом сезоне, а также белый топ-бандо с ниспадающими рукавами. Женственный лук модель дополнила массивными ботинками и белой сумкой-шоппером. Волосы она собрала в пучок и сделала неброский макияж.

«На дачу», — подписала Краснова видео.

Наряд подчеркнул ее загорелую кожу и осиную талию. Поклонники восхитились красотой девушки. Возможно, что супруги решили встретиться с друзьями, которые живут неподалеку, или устроить пикник. Именно в доме у Истры они провели весь карантин.