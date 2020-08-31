«О, боги»: 37-летняя Лобода в мини-юбке и топе Balmain подразнила плоским животом

Светлана Лобода блистает на сцене больше 10 лет. Украинская певица поражает поклонников своими внешними данным. Она регулярно занимается спортом, поэтому даже после двух родов может похвастаться точеной фигурой. Обычно артистка неустанно работает, но этим летом она продлила себе каникулы после карантина, целый месяц проведя в Греции, а потом еще несколько недель в Турции. 37-летняя звезда дразнила поклонников своей фигурой в пикантных образах.

Отпуск Лободы подошел к концу, но она продолжает публиковать летние фото. На днях певица блеснула фигурой в купальнике. Она призналась, что приобщила к спорту свою маму а также старшую дочку. Теперь певице не терпится похвастаться результатом стараний. Накануне Светлана опубликовала снимок, на котором позировала в белом топе-бандо и мини-юбке со складками. На плечо она закинула жакет. Костюм от Balmain подчеркнул изгибы ее тела и позволил показать не только осиную талию, но и обнажить изящные бедра.

Волосы артистки были слегка мокрые, будто недавно она вышла из бассейна. Нюдовый макияж и цепочка с часами дополнили летний образ. Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. «О, боги», «Светик! Красивая очень!», «Глаз не оторвать», «Невероятное сочетание красок», «Огненная красотка! Шикарная», «Богиня», «Вы очень великолепна выглядите Лобода», «Классно выглядеть, как ты, мечта наверное любой девушки….» — прокомментировали пост подписчики.