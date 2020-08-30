«Распеваемся в полях»: Анна Нетребко в ярком платье в пол позировала среди подсолнухов

Анна Нетребко после трех месяцев карантина в Вене из-за пандемии коронавируса уже вернулась к работе. Она успела отдохнуть с семьей в Турции, а потом целый месяц гастролировала по Италии с мужем Юсифом Эйвазовым. Как и прежде, она блистала в модных образах. Певица обладает пышными формами, но это не мешает ей стильно одеваться. Даже мини-шорты она умеет носить так, что они подчеркивают ее красоту.

Недавно Анна вернулась в Австрию и воссоединилась с сыном Тьяго. Она водила его в рестораны, а также много гуляла. Но теперь у артистки вновь настали рабочие будни. Она приехала в Графенегг, где даст концерт с возлюбленным. Примечательно, что супруги нашли уникальное место для репетиции. Нетребко и Юсиф стали петь прямо в поле среди подсолнухов. При этом артистка предстала в ярком платье свободного кроя в пол. Эффектный наряд визуально сделал фигуру звезды более стройной. Она также собрала волосы и надела тканевую сумку через плечо.

«Распеваемся в полях…», — написала Анна.

Эйвазов был в черных брюках, мокасинах с принтом и цветной рубашке. Поклонники восхитились гармоничной парой и их броскими летними нарядами. «Красивые и счастливые», «Юсиф очень похудел, молодец», «Какая вы красивая», «Как всегда яркие и самобытные! Талантливые и любимые», «Нарядились», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что в начале сентября пара прилетит в Москву и выступит в Большом театре.